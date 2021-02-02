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    Avcılar'daki market soygunu kamerada

    4 şüphelinin bir marketin camını kırarak içeri girdiği ve soygun gerçekleştirdiği anlar kameraya yansıdı.
    • AA
    • 02.02.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 17:38
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    Avcılar'daki market soygunu kamerada

    İstanbul Avcılar'a bağlı Tahtakale Mahallesi'ndeki bir marketin önüne arabayla gelen 4 kişi, marketin bekçisini darbederek etkisiz hale getirdi.

    Daha sonra yangın tüpü ve tekmelerle marketin camını kırarak içeriye giren şüpheliler, marketten çaldıklarını araca yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Olay anı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde, bekçinin darbedilmesi ve şüphelilerin marketin camını kırarak içeriye girmesi yer alıyor.

    4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Avcılar'daki market soygunu kamerada VİDEO


    Avcılar daki market soygunu kamerada #1

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