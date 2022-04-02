Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
680.937
-0.78%
BTXN Coin
36.40
-0.46%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Avcılar'daki şahıs, kardeşini boş arazide vurdu

    İki kardeş arasından henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kardeşlerden biri, diğerini silahla bacağından vurdu.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 17:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'daki şahıs, kardeşini boş arazide vurdu

    Saat 10.25 sıralarında İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki boş bir arazide buluşan iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesiyle Metiner G., yanındaki silahı çıkararak kardeşi olan Soner G.’yi sağ bacağından vurdu.

    Soner G., ayağından aldığı mermi ile yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    HAVAYA ATEŞ AÇTI

    Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gelen polisleri gören şüpheli elindeki silahla havaya ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri uyarmaya devam etti. Uyarıların ardından silahı yere bırakan Metiner G., polis ekiplerine teslim oldu.

    KARDEŞİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Polis ekipleri olay yerinde boş kovan ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Gözaltına alınan şüpheli Metiner G., yaralının kardeşi olduğunu ve kendisinin olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hastanede tedavisi devam eden Soner G.’nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Avcılar daki şahıs, kardeşini boş arazide vurdu #1


    İlginizi Çekebilir

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Adıyaman'da kahvehaneye silahlı saldırı
    3. Sayfa

    Adıyaman'da kahvehaneye silahlı saldırı

    Real Madrid genç Vinicius Tobias'ı transfer etti
    Transfer dosyası

    Real Madrid genç Vinicius Tobias'ı transfer etti

    Görüş Bildir