Haberler

3. Sayfa Haberleri

Avcılar’dan çalınan 7 bin kumandanın bir kısmı bulundu

Avcılar’dan çalınan 7 bin kumandanın bir kısmı bulundu

bir işyerinden çalınan 7 bin kumanda ve 2 bin LNB cihazından bir bölümü, Beyoğlu ve Güngören’de ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.