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    Avcılar’dan çalınan 7 bin kumandanın bir kısmı bulundu

    bir işyerinden çalınan 7 bin kumanda ve 2 bin LNB cihazından bir bölümü, Beyoğlu ve Güngören’de ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.06.2021 - 14:17
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    Avcılar’dan çalınan 7 bin kumandanın bir kısmı bulundu

    İstanbul Avcılar’da A.Ö.’ye ait işyerinden 7 bin kumanda ve çanak antenlerde kullanılan 2 bin LNB cihazı çalındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan malzemelerden 13 koli içerisinde bin 300 LNB’nin Beyoğlu İlçesi’ndeki Bereketzade Mahallesi Okçumusa Caddesinde bulunan bir hana götürüldüğünü belirledi.

    17 KOLİ İÇERİSİNDE 5 BİN 300 KUMANDAYLA YAKALANDI

    Gözaltına alınan T.D.’nin (36) ifadesi üzerine çalıntı malları sattığı öne sürülen Ş.Y. (31) ve B.T. (46) Esenler ilçesinde yakalandı.

    İkiliye malzemeleri sattıkları iddia edilen F.Ö. (48) ve M.K. (52) ise, Güngören ilçesinde, 17 koli içinde 5 bin 300 kumanda ile birlikte yakalandı.

    TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

    Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilirken, ‘Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi’ suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Çalınan bin 700 kumanda ile 700 LNB henüz bulunamazken, kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışmalar, devam ediyor.

    Avcılar’dan çalınan 7 bin kumandanın bir kısmı bulundu #1

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