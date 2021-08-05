Sürücü A.A., Avrasya Tüneli girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. 3 araca ve trafik dubalarına çarpan otomobil, taklalar atarak durabildi. Kaza anları kameraya yansıdı.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Katip Kasım Mahallesi Kenndy Caddesi Avrasya Tüneli girişinde, dün saat 16.30 sıralarında seyir halinde olan A.A (47) isimli otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Avrasya polis uygulama noktası trafik dubalarına ve 3 farklı otomobile çarpan A.A., taklalar attıktan sonra durabildi.

Yaşanan kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Polis noktasında bulunan ekipler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Takla atan otomobilden çıkarılan sürücü A.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

A.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, diğer sürücüler olayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Avrasya tüneli girişinde kaza: Takla atarak durabildi VİDEO

