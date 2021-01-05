Avrasya Tüneli yoluna geri girerek kaçıyor, trafiği tehlikeye düşürüyorlar

Bakırköy istikametindeki yoğunluktan kaçmak için Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakası çıkışındaki transit yola geri giderek geçmeye çalışan sürücüler, tehlikeye saçıyor…

İstanbul’daki Avrasya Tüneli çıkış yolu, sahil yolunun tam ortasından Samatya'ya kadar transit yol olarak kullanılıyor.

Akşam iş çıkışının en yoğun olan saatlerde bile bu yolda trafik yoğunluğu olmazken, Bakırköy istikametindeki sahil yolunda özellikle Kennedy Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor.

Akşam trafiğinde sürücüler, yoğun olan sahil yolundan geri gelerek, tünelin Kumkapı mevkisindeki bağlantı yoluna giriyor.

GERİ GİDEN ARAÇLARIN KONVOYU

Yenikapı istikametinde sahil yoluna bir bağlantı bulunuyor.

Sürücüler bu sapaktan içeri giriyor ve açık olan Avrasya Tüneli yolundan devam ediyor.

TÜNEL YOLUNDAKİ ARAÇLARI DA TEHLİKEYE ATIYORLAR

Araçların geri geri gelmesi nedeniyle Kennedy Caddesi üzerinde bu noktada yoğunluk oluşurken, uyanık sürücüler açık trafik nedeniyle Avrasya Tüneli yolunda hızlı seyreden araçları da tehlike atıyor.

Sürücüler bu sayede trafiği, Samatya mevkisine kadar atlatıyor. Bazı sürücülerin geri geri gelmek yerine ters yöne döndüğü de görülüyor.

Hemen her akşam yaşanan olay sırasında o kadar çok sürücü bu yola başvuruyor ki kara yolunda geri giden araç konvoyları bile oluşuyor.