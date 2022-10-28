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    Avrasya Tüneli'nde arızalı kamyonete taksi çarptı

    Sağ şeride park edilen kamyoneti fark etmeyen taksi şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilin ön tarafında ağır hasar oluştu. O anlar kameralara yansıdı.
    • 28.10.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 12:33
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    Avrasya Tüneli'nde arızalı kamyonete taksi çarptı

    Avrasya Tüneli'nde yaşanan kaza trafiğin aksamasına neden oldu.

    Anadolu-Avrupa güzergahındaki kamyonet şoförü, arızalanan aracını sağ şeride park etti.

    Kamyonete çarptı

    Öğle saatlerinde yaşanan olayda, kontrolü sağlayamayan taksi şoförü, kamyonete arkadan çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön tarafı ağır hasar aldı.

    Trafik normale döndü

    Öte yandan taksi şoförü de hafif yaralandı.

    Bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

    DHA2nın aktarımına göre; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

    Avrasya Tüneli'nde arızalı kamyonete taksi çarptı ViDEO

    Avrasya Tüneli nde arızalı kamyonete taksi çarptı #1

    Avrasya Tüneli nde arızalı kamyonete taksi çarptı #2

    Avrasya Tüneli nde arızalı kamyonete taksi çarptı #3

    Avrasya Tüneli nde arızalı kamyonete taksi çarptı #4


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