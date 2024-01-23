Avrasya Tüneli'nde tehlikeli yolculuk: Magandalara ceza yağdı Tünelde trafiği tehlikeye sokan sürücülerin o anları sosyal medyada gündem olunca ekipler harekete geçti. Yapılan incelemelerde trafik magandalarına ceza kesildi.

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DHA

Trafik magandaları, bu kez Avrasya Tüneli'nde ortaya çıktı.

İki otomobilin peş peşe ilerleyerek trafiği tehlikeye soktuğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobillerdeki kişilerin camlardan sarkarak tehlikeli şekilde yolculuk yapması dikkat çekti.

Ceza yağdı

Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler üzerine polis ekipleri, sürücü ve yolcuların kimliğini tespit etti.

Otomobil sürücüsü S.Ç.'ye 'Tehlikeli şerit değiştirme', 'Konvoy yapma', 'Gereksiz ani yavaşlama' ve 'Saygısızca araç kullanma' suçlarından toplam 3 bin 576 lira ceza kesildi.

34 GTM 860 plakalı otomobilin sürücüsü A.B.'ye 'Yönetmelikte belirtilen ölçülere aykırı plaka takmak', 'Cam filmi', 'Tehlikeli şerit değiştirme', 'Konvoy yapma', 'Gereksiz ani yavaşlamak', 'Tünellerde uzağı gösteren ışıkları yakmamak' ve 'Saygısızca araç kullanmak' suçlarından toplam 8 bin 95 lira para cezası uygulandı.

Ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu

Araçta yolcu olarak bulunan ve camlardan sarkan O.A. ile İ.Ü. isimli kişilere, emniyet kemeri takmama suçlarından bin 380 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücüler A.B. ve S.Ç., haklarında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Fatih Kumkapı Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan A.B.'nin sürücü belgesine, 100 ceza puanı doldurması sebebi ile 2 ay süreyle el konuldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)