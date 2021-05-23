Edirne'den İstanbul'a gelmeye çalışan iki ticari araç dolusu göçmen, Tekirdağ'da yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler genellikle, Türkiye'den Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkıyordu. Ancak bu defa rota değişti. Edirne'den İstanbul'a gelmeye çalışan göçmenler, yapılan takip sonucu yakalandı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA TAKİP

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan takip ve çeşitli çalışmalar sonucu, Edirne güzergahını kullanarak İstanbul istikametine göçmen sevkiyatı yapan, 59 T 0294 plakalı ve 59 T 0144 plakalı 2 ticari taksiyi Karadeniz Mahallesi Yağcı bağlantı yolu üzerinde durdurdu.

11 PAKİSTAN UYRUKLU GÖÇMEN YAKALANDI

Her iki araç içerisinde yapılan kontrollerde toplam 11 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı. Araç sürücüleri Y.I. ve S.G. de gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLECEKLER

Göçmenler Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Avrupa'dan İstanbul'a gitmeye çalışan 11 kaçak göçmen yakalandı ViDEO





