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- Avrupa’ya gitmek isteyen 12 kaçak göçmen dayak yedi
Avrupa’ya gitmek isteyen 12 kaçak göçmen dayak yedi
Kırklareli'nden Bulgaristan'a geçen 12 göçmen, Bulgar polisi tarafından yakalanıp darbedildikten sonra geri Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.
- İHA
- 26.02.2021 - 10:03
Kırklareli'nden Bulgaristan'a yasa dışı yollarla girdikten sonra geri gönderilen 12 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
AVRUPA HAYALİ DAYAKLA SON BULDU
Avrupa hayaliyle Kırklareli'nden Bulgaristan'a kaçan 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, iddiaya göre Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra darbedilerek, Türkiye'ye geri gönderildi.
JANDARMA GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM ETTİ
Jandarma ekipleri tarafından Kırklareli'nin Şükrüpaşa köyünde yakalanan 12 kaçak göçmen, idari yaptırım uygulanarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.