Avşa Adası’nda yazlıkları talan edenlerin, 2 çocuk olduğu anlaşıldı

Müstakil yazlık evlere girerek eşyaları zarar veren şahısların, 10 yaşındaki B.Y. ile 12 yaşındaki M.Z. isimli çocuklar olduğu belirlendi. Çocuklar, ailelerine teslim edildi.

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'ndaki Deniz Mahallesi'nde, geçen hafta, müstakil yazlık evlere zarar verildi.

3 bin olan nüfusu yaz aylarında 250 bin kişiye çıkan adadaki yazlıkların camlarını ve kapılarını kırarak giren şüpheliler buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve motosiklet gibi eşyaları parçaladı.

Ayrıca, yatak ve oturma odalarındaki eşyalar dağıtıldı.

DHA’nın haberine göre; tabak, bardak gibi mutfak eşyaları da kırıldı. Ada halkını tedirgin eden olay sonrası, jandarma ekipleri harekete geçti.

Kamera görüntüleri ve olay yeri incelemelerinin ardından, şüphelilerin B.Y. (10) ve M.Z. (12) isimli 2 çocuk olduğu tespit edildi.

Yakalanan çocuklar, gerekli uyarıların ardından ailelerine teslim edildi.

“Çocuklar suçlarını itiraf ettiler”

6 eve girilip zarar verildiğini belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, şunları söyledi:

“Adamızda 6 tane eve girilmiş olup, bu evlerin içerisindeki tabak, çanak, televizyonu, buzdolabına hasar verilmiş. Bunu da yapan kişileri emniyet güçlerimiz yakaladı. Maalesef yaşları küçük olan, 2 çocuk tarafından yapıldığı tespit edildi. Çocuklar da suçlarını itiraf ettiler. Zaten kamera kayıtlarında da çıktı.





“Biri 10 yaşında, biri 12 yaşında iki çocuk ne yapacaksın şimdi bunlara?”

Toplam 6 eve girildi. Adada yaşıyoruz, en sıkıntılı zamanlardayız. Sezona hazırlık yapıyoruz. Tabii ki tasvip edilen bir olay değil. Biri 10 yaşında, biri 12 yaşında iki çocuk ne yapacaksın şimdi bunlara?

“Evleri talan etmişler, kırmışlar dökmüşler”

Ailelerine teslim edildiler, gerekli ikazlar yapıldı. Evleri talan etmişler, kırmışlar dökmüşler, yazılar yazmışlar. Bunları niye yaptınız dediğimiz zaman, onlar da ne olduğunu bilmiyorlar. Biz de çocukluk diyeceğiz.”