Avukat Dilara Yıldız'a veda

Tuzla'da eski nişanlısının silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren avukat Dilara Yıldız ,İstanbul Barosu önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlandı.

İstanbul Barosu'na kayıtlı 29 yaşındaki genç avukat Dilara Yıldız, kendisini silah zoruyla Tuzla'daki bir restorana götüren eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla katledildi.

Dilara Yıldız'ın çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine gelen polisleri karşısında görünce silahını ateşleyen saldırgan Dönmez, olay sonrası tutuklandı.

Dilara Yıldız için bugün İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yıldız'ın, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundan alınan cenazesi, Beyoğlu'ndaki İstanbul Barosu'na getirildi. Yıldız'ın tabutuna avukatlık cübbesi örtülürken, karanfiller konuldu. Törene Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız, kardeşi Merve Yıldız ile avukatlar, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Yıldız'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Samsun'a gönderildi.

"KATİLİ HAPİSTEN ÇIKAMASIN"

Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın ömür boyu hapis cezası almasını istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Ben oradan hiç çıkmamasını istiyorum.

"YAVRUM BOŞ YERE ÖLDÜRÜLDÜ"



Acım büyük tabii ki, öfkem de çok büyük acımla birlikte. Yavrum boş yere öldürüldü."