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    Avukat Mahmut Yazıcıoğlu cinayet görüntülerine yayın yasağı getirildi

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında cinayet anına dair görüntülere yayın yasağı getirdi.
    • İHA
    • 05.02.2022 - 00:53
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 00:59
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    Avukat Mahmut Yazıcıoğlu cinayet görüntülerine yayın yasağı getirildi

    İstanbul Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar suça konu eylemin görüntülerine yayın yasağı getirildi.

    "ÖLDÜRÜLME ANINA YASAK GELDİ, YORUM, HABER YAPILABİLİR"

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Fakat bahse konu olayla ilgili yorum, tartışma, eleştiri, bilgilendirme vs. içerikli haber yapılabilir” denildi.

    Avukat Mahmut Yazıcıoğlu cinayet görüntülerine yayın yasağı getirildi #1


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