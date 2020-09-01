Direksiyonu ayağıyla tutarak tehlikeli anlara sebep olan magandanın o anları, sosyal medyada tepki çekti.

Trafikte seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsünün sorumsuz halleri pes dedirtti.

Kullandığı aracın direksiyonunu ayaklarıyla tutan şahıs, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yanında bulunan arkadaşı tehlike saçan o anları cep telefonu kamerasına kaydederken, sorumsuz sürücü de görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı.

Ayağıyla kamyonet kullanan sürücü

Bu görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.

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