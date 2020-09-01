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    Ayağıyla kamyonet kullanan sürücü

    Direksiyonu ayağıyla tutarak tehlikeli anlara sebep olan magandanın o anları, sosyal medyada tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2020 - 15:55
    • Güncelleme : 01.09.2020 - 15:55
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    Ayağıyla kamyonet kullanan sürücü

    Trafikte seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsünün sorumsuz halleri pes dedirtti.

    Kullandığı aracın direksiyonunu ayaklarıyla tutan şahıs, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

    Yanında bulunan arkadaşı tehlike saçan o anları cep telefonu kamerasına kaydederken, sorumsuz sürücü de görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı.

    Ayağıyla kamyonet kullanan sürücü

    Bu görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.

    Siz de çektiğiniz görüntülerin Ensonhaber'de yayınlanmasını istiyorsanız, bize yazın! +90 533 378 20 00

    Ayağıyla kamyonet kullanan sürücü #1

    Ayağıyla kamyonet kullanan sürücü #2

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