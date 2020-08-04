Beylikdüzü'nde koronavirüs korkusu nedeniyle vatandaşların ayakkabılarını kapı önüne bırakmasını fırsat bilen hırsızlık şüphelisi, telefonla konuşur gibi yapıp ayakkabıları çaldı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde hırsızlık şüphelisi bir kişi, pandemi sürecinde ayakkabılarını evinin içine almaktan çekinen ev sakinlerini kendine hedef seçti.

TELEFONLA KONUŞUR GİBİ YAPTI

Vatandaşların kapı önüne koyduğu ayakkabıları çalan hırsızlık şüphelisi, bu sırada dikkat çekmemek için telefonla konuşur gibi yaptı.

Ayakkabılarını kapı önünde bıraktılar, hırsız dadandı ViDEO

AYAKKABILARI POŞETE DOLDURDU

Hırsızın ayakkabıları yanında getirdiği poşete atması site içindeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.