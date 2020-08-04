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    Ayakkabılarını kapı önünde bıraktılar, hırsız dadandı

    Beylikdüzü'nde koronavirüs korkusu nedeniyle vatandaşların ayakkabılarını kapı önüne bırakmasını fırsat bilen hırsızlık şüphelisi, telefonla konuşur gibi yapıp ayakkabıları çaldı.
    • İHA
    • 04.08.2020 - 09:05
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    Ayakkabılarını kapı önünde bıraktılar, hırsız dadandı

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde hırsızlık şüphelisi bir kişi, pandemi sürecinde ayakkabılarını evinin içine almaktan çekinen ev sakinlerini kendine hedef seçti.

    TELEFONLA KONUŞUR GİBİ YAPTI

    Vatandaşların kapı önüne koyduğu ayakkabıları çalan hırsızlık şüphelisi, bu sırada dikkat çekmemek için telefonla konuşur gibi yaptı.

    Ayakkabılarını kapı önünde bıraktılar, hırsız dadandı ViDEO

    AYAKKABILARI POŞETE DOLDURDU

    Hırsızın ayakkabıları yanında getirdiği poşete atması site içindeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    Ayakkabılarını kapı önünde bıraktılar, hırsız dadandı #1

    Ayakkabılarını kapı önünde bıraktılar, hırsız dadandı #2

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