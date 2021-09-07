Sel felaketine uğrayan Sinop'un Ayancık ilçesindeki tomruklar, Samsun sahillerine vurmaya devam ediyor. Atakum sahillerindeki tomruklar, felaketin boyutunu gösterdi.

Sinop’un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde binlerce tomruk Karadeniz'e sürüklenmiş, tomruk adacıkları oluşmuştu.

Sel felaketinin ardından denizde 200 kilometre sürüklenen tomruklar, Samsun'un farklı noktalarındaki sahilde gözükmeye başladı.

Gün geçtikçe sayıları daha da artamaya başlayan tomruklar, özellikle Atakum sahilini kapladı. Sabahları spor yapmaya çıkan vatandaşlar, tomrukları görünce şaşkınlıklarını ve üzüntülerini gizleyemedi.

"NE KADAR DEHŞETLİ BİR FELAKET OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Tomrukları görünce sel felaketinin ne kadar büyük boyutta olduğunu anladığını belirten Kemalettin Kumru, "Kastamonu ve Sinop'un ilçelerinde olan sel felaketinden sonra sahile vurmuş bulunan bu tomruklar bu felaketin ne kadar acı, ne kadar dehşetli bir felaket olduğunu gösteriyor. Atakum'a kadar gelmesi gerçekten enteresan. Hani bir söz vardır; 'deniz kendi içinde, kendisinde olmayan bir şeyi barındırmıyor' diye. Bugün burada gördüğümüz manzara da budur. Acı bir olay, devletimiz de bu acı olayda vatandaşların yanındadır. Burada Atakum sahilimiz çok güzel. Yürüyüş için, sağlık için her türlü imkan var. Böyle güzel bir sahil Türkiye'nin çok yerinde göremedim." dedi.





"BİR FACİANIN KALINTILARI BURAYA KADAR GELMİŞ"

Bir vatandaş ise, "Geçtiğimiz günlerde 3 -4 tane vardı. Bu sabah yürüyüşe çıktığımda deniz boyu bunları görmek beni çok üzdü. Bir facianın kalıntıları buraya kadar gelmiş. Açıkçası duyguluyum." diye konuştu.

Ayancık'ta selin sürüklediği tomruklar, Samsun sahiline vuruyor VİDEO





