Ayasofya Camii'nde namaz kılan babasının kucağından inmeyen sevimli çocuğun görüntüleri, izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra İstanbul'da yaşayan birçok vatandaş da Ayasofya Camii'ne akın ediyor.

Son olarak Ayasofya Camii'nden yürekleri ısıtan bir görüntü kameraya yansıdı.

SEVİMLİ ÇOCUK, NAMAZDAKİ BABASININ KUCAĞINDAN İNMEDİ

Namaz kılan babasının kucağından inmeyen sevimli çocuk renkli görüntüler oluşturdu.

İç ısıtan o görüntüler cemaatteki bir başka kişinin cep telefonu kamerasına şöyle yansıdı...

Ayasofya Camii'nde iç ısıtan görüntüler

.