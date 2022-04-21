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    Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarıldı

    Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarımın ardından görüntülendi.
    • 21.04.2022 - 18:22
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    Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarıldı

    Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı'nın onarıldığını açıklamıştı.

    Ayasofya Camii'nin 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri ile en üst seviyede titizlikle korunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Ancak takdir edersiniz ki müze statüsünde iken 18-19 bin bandında olan ziyaretçi sayısı camiye dönüştürülmesi ile 40-45 binleri bulmaktadır. Dünya mirası, UNESCO eseri ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile bizlere emaneti, mimarlık tarihinin en büyük ve önemli yapılarından olan Ayasofya, 1484 yıldır nasıl ayakta kaldı ise geleceğe de aynı ihtişamı ile bir mabet olarak taşınacaktır" denilmişti.

    Onarılan kapı görüntülendi

    DHA'nın aktardığına göre onarılan kapı bugün görüntülendi.

    Kapının önünde bariyer olduğu görüldü.

    Ayasofya Camii nin İmparator Kapısı onarıldı #1

    Ayasofya Camii nin İmparator Kapısı onarıldı #2

    Ayasofya Camii nin İmparator Kapısı onarıldı #3

    Ayasofya Camii nin İmparator Kapısı onarıldı #4


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