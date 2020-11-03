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    Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı

    Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı

    İzmir depreminin ardından 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in cansız bedeni, enkaz altından çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 11:56
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 12:46
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    İzmir'deki depremin ardından Rıza Bey Apartmanı'nda bir mucize daha yaşandı.

    Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, 91 saatin ardından sağ kurtarıldı.

    Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ayda'nın annesinden ise acı haber geldi.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Ekipler, kurtarma çalışmaları sırasında Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşarak, enkaz altından çıkardı.

    91'inci saatte gelen mucize: Ayda bebek FOTO GALERİ

    Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı #1

    Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı #2

    Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı #3

    Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı #4

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