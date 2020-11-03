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- Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı
Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı
İzmir depreminin ardından 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in cansız bedeni, enkaz altından çıkarıldı.
- Haber Merkezi
- 03.11.2020 - 11:56
- Güncelleme : 03.11.2020 - 12:46
İzmir'deki depremin ardından Rıza Bey Apartmanı'nda bir mucize daha yaşandı.
Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, 91 saatin ardından sağ kurtarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ayda'nın annesinden ise acı haber geldi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekipler, kurtarma çalışmaları sırasında Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşarak, enkaz altından çıkardı.
91'inci saatte gelen mucize: Ayda bebek FOTO GALERİ