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- Aydın Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılan işçi öldü
Aydın Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılan işçi öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde sulama birliğinde çalışan 49 yaşındaki Aydın Baskın, Büyük Menderes Nehri’nde su çeken türbinlerin ağzındaki pislikleri temizlemeye çalışırken akıntıya kapıldı.
- 18.07.2022 - 23:35
Saat 18.30 sıralarında Aydın'ın Söke ilçesi Burunköy Mahallesi Büyük Menderes Nehri Köprüsü yakınlarında Çatalkaraağaç mevkisinde meydana gelen olayda, Koçarlı Ovası Sulama Birliği bünyesinde çalışan Aydın Baskın, Büyük Menderes Nehri'nden su pompalarını kontrol etmek için nehre girdi.
Baskın, pompaları kontrol etmek isterken suya düşerek akıntıya kapıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Cesedi onlarca metre uzaklıkta bulundu
Ekipler tarafından bölgede yapılan aramalarda Baskın’ın onlarca metre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı.
DHA'nın haberine göre, sudan çıkarılan Baskın’ın cansız bedeni Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.