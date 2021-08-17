Aydın Göç İdaresi’nde mülteciler arasında kavga çıktı

Aydın Valiliği İş Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde göçmenler arasında çıkan kavga üzerine çok sayıda çevik kuvvet ekipleri ve ambulans olay yerine sevk edildi.

Aydın'da akşam saatlerinde Çeştepe Mahallesi yakınlarında bulunan Geri Gönderme Merkezi’nde mülteciler arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Kavga kısa sürede büyüyünce bölgeye polis ve çevik kuvvet ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) sevk edildi.

POLİSLERİN YATIŞTIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici’nin de müdahale ettiği olaylarda içeri giren polislerin ortamı yatıştırmak ve kavgayı önlemek için çalışmalar devam ediyor.

Bu arada bölgeye itfaiye ve 112 ambulansı da sevk edildi. Sadece polis ekiplerinin içeri girdiği Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi önünde itfaiye ve sağlık ekipleri bekliyor.

''HERHANGİ BİR SIKINTI YOK''

Olaylar üzerine bölgeye gelen Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat, içerde kalan 2 grup arasında çıkan kavgayı önlemek üzere polisin müdahale ettiğini belirtti. Arat, “İçeride 2 grup arasında kavga çıkmış. Devlet olarak içeride gerekli önlemleri aldık. Herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

Vali Yardımcısı Arat, içeriye çok sayıda ambulans girdiğiyle ilgili soru üzerine, “Geçenlerde orman yangını oldu. Burada da çok sayıda ambulans görev aldı. Şimdi içeriye de çok sayıda ambulans girdi ama çıkan ambulans yok. Yani biz tedbir aldık. Herhangi bir sıkıntı yok” dedi.