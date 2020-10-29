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    Aydın-İzmir otobanında metal yığınına dönen araçtan sağ çıktılar

    Yağış sonrası kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. 12 kişinin yaralandığı kazada bir vatandaş, metal yığınına dönen araçtan sağ kurtuldu.
    • İHA
    • 29.10.2020 - 14:01
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 14:48
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    Aydın-İzmir otobanında metal yığınına dönen araçtan sağ çıktılar

    Aydın-İzmir otobanında bulunan 75. yıl Selatin Tüneli yakınlarında otobanda seyir halinde olan 64 NH 5419 plakalı otomobil önünde seyreden tırın altına girdi.

    Meydana gelen kazada tıtın altına giren otomobile arkadan gelen bir başka araç çarptı.

    Çok sayıda aracın karıştığı kazada 12 kişinin yaralandığı ve çeşitli hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

    YARALILARI YAĞMURDAN KORUDULAR

    Kaza sonrası yol savaş alanına döndü. Vatandaşlar kazazedeleri yağmurdan şemsiye tutarak korumaya çalıştı.

    Aydın-İzmir otobanında metal yığınına dönen araçtan sağ çıktılar VİDEO


    ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI

    Bir vatandaşın aracı metal yığınına dönüştü ancak vatandaş, araçtan sağ kurtarıldı.

    YOL TRAFİĞE AÇILDI

    Kaza nedeniyle Aydın-İzmir otobanı bir süre trafiğe kapandı. Bölgeye sevk edilen görevliler tarafından yapılan çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

    Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, yaralıların bazılarının durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

    Aydın-İzmir otobanında metal yığınına dönen araçtan sağ çıktılar #1

    Aydın-İzmir otobanında metal yığınına dönen araçtan sağ çıktılar #2

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    Aydın-İzmir otobanında metal yığınına dönen araçtan sağ çıktılar #4

    Aydın-İzmir otobanında metal yığınına dönen araçtan sağ çıktılar #5

    Aydın-İzmir otobanında metal yığınına dönen araçtan sağ çıktılar #6

    Aydın-İzmir otobanında metal yığınına dönen araçtan sağ çıktılar #7

    Aydın-İzmir otobanında metal yığınına dönen araçtan sağ çıktılar #8

    Aydın-İzmir otobanında metal yığınına dönen araçtan sağ çıktılar #9

    Aydın-İzmir otobanında metal yığınına dönen araçtan sağ çıktılar #10

    Aydın-İzmir otobanında metal yığınına dönen araçtan sağ çıktılar #11

    Aydın-İzmir otobanında metal yığınına dönen araçtan sağ çıktılar #12

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