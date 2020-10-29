Yağış sonrası kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. 12 kişinin yaralandığı kazada bir vatandaş, metal yığınına dönen araçtan sağ kurtuldu.

Aydın-İzmir otobanında bulunan 75. yıl Selatin Tüneli yakınlarında otobanda seyir halinde olan 64 NH 5419 plakalı otomobil önünde seyreden tırın altına girdi.

Meydana gelen kazada tıtın altına giren otomobile arkadan gelen bir başka araç çarptı.

Çok sayıda aracın karıştığı kazada 12 kişinin yaralandığı ve çeşitli hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

YARALILARI YAĞMURDAN KORUDULAR

Kaza sonrası yol savaş alanına döndü. Vatandaşlar kazazedeleri yağmurdan şemsiye tutarak korumaya çalıştı.

Aydın-İzmir otobanında metal yığınına dönen araçtan sağ çıktılar VİDEO







ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI

Bir vatandaşın aracı metal yığınına dönüştü ancak vatandaş, araçtan sağ kurtarıldı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle Aydın-İzmir otobanı bir süre trafiğe kapandı. Bölgeye sevk edilen görevliler tarafından yapılan çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, yaralıların bazılarının durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.













































