Aydın Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 10 bin 649 turist geldi

Yaz turizminin gözde merkezlerinden Kuşadası, bu sezon da hareketli günler yaşıyor.

Kruvaziyer turizminin Akdeniz'deki önemli duraklarından olan Kuşadası Limanı'na, sabah saatlerinde Bahama bayraklı 'Odyssey of the Seas', Malta bayraklı 'Celebrity Equinox' ve İtalya bayraklı 'Aidablu' isimli kruvaziyerler yanaştı.

10 BİNDEN FAZLA TURİST GELDİ

Kruvaziyerlerle birlikte çoğunluğu ABD'li olan toplam 10 bin 649 turist ile 3 bin 464 gemi personeli ilçeye geldi.

Gemilerden inen turistlerin bir kısmı, Efes ve Meryemana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı.

6 SEFER DAHA YAPACAKLAR

Tur programına katılmayanlar, ilçe merkezinde kalıp, turistik çarşılarda alışveriş yaptı.

İlçede esnafın yüzü gülerken, 3 kruvaziyerin temmuz ayında Kuşadası'na toplam 6 sefer daha yapacağı kaydedildi.