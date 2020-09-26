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    Aydın Söke'de ziraat alanında çıkan yangın ormana sıçradı

    Ziraat alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.
    • DHA
    • 26.09.2020 - 17:42
    • Güncelleme : 26.09.2020 - 17:42
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    Aydın Söke'de ziraat alanında çıkan yangın ormana sıçradı

    Aydın Söke'nin kırsal Akçakoca Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle bugün saat 15.50 sıralarında yangın başladı.

    Yangın ormanlık alana sıçrarken, bölgeden yükselen dumanları görenler söndürme ekiplerine bildirdi.

    SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 20 arazöz, 8 su tankeri, 3 dozer ve orman ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

    Aydın Söke'de ziraat alanında çıkan yangın ormana sıçradı VİDEO

    Aydın Söke de ziraat alanında çıkan yangın ormana sıçradı #1

    Aydın Söke de ziraat alanında çıkan yangın ormana sıçradı #2

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