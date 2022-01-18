Aydın ve İzmir'de otomobil dolandırıcılarına operasyon

Aydın ve İzmir'de otomobil dolandırıcılarına operasyon

Otomobillerin kilometresini düşürüp, hasarlarını gizleyerek yaklaşık 38 kişiyi dolandıran 12 kişi, iki ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üst üste gelen otomobil dolandırıcılığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine Aydın ve İzmir'de belirlenen 11 adrese operasyon düzenlendi.

12 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyonda Ö.A.'nın liderliğinde M.C., M.K., U.A., O.A., G.K., A.K., A.Ç., Y.Ç., S.A., M.K. ve Ö.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, 103 mermi, 4 kama ve 1 muşta ele geçirildi.

ARAÇLARIN KİLOMETRELERİNİ DÜŞÜRÜP 38 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin, kazalı, ağır hasarlı veya yüksek kilometreli lüks otomobilleri düşük fiyata satın alarak tamir ettikten sonra İzmir ve Aydın’ın Didim ilçesinde kilometrelerini düşürdükleri, gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenledikleri, daha sonra internet sitesi üzerinden yüksek fiyatlara satarak 38 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.