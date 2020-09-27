Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Söke ve İzmir Menderes’teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Aydın'ın Söke ilçesindeki ziraat alanında başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yangın kontrol altına alınmıştır. Saatte hızı 90 kilometreyi bulan rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirmiştir. Can kaybımız yoktur. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır.” dedi.

Pakdemirli, İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili de son bilgileri paylaştı.

“CAN VE MAL KAYBI YOK”

Bakan Pakdemirli, "Dün saat 17.07'de başlayıp ilerleyen saatlerde rüzgârın etkisiyle Balıkesir İvrindi ilçesi sınırlarına sirayet eden orman yangınımız Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Allah’a şükürler olsun vatandaşlarımızın canına ve malına bir zarar gelmemiştir. Tekrar geçmiş olsun." dedi.

Aydın ve İzmir’deki orman yangınları kontrol altına alındı VİDEO