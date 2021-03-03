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    Aydın ve Kütahya'da yaşlıları dolandıran 'sahte polisler' yakalandı

    Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın ve Kütahya’da kendilerini polis olarak tanıtarak 2 kişiyi 90 bin TL dolandıran iki şüpheliyi gözaltına aldı.
    • DHA
    • 03.03.2021 - 18:39
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 18:47
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    Aydın ve Kütahya'da yaşlıları dolandıran 'sahte polisler' yakalandı

    Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki emekli Adem C., evine gelip kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin, çalıntı olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle yaklaşık 70 bin lira değerindeki altınlarını alıp kaçtığı iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığı’na şikayetçi oldu.

    Harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri de kent merkezi ile Aydın ve Kütahya’da aynı yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları saptanan 2 şüpheliyi tespit etti.

    BİRİ AYDIN'DA, BİRİ DENİZLİ'DE YAKALANDI

    Şüphelilerden Kenan K.’nin (36) Aydın'da bulunduğunu belirleyen JASAT ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Kenan K., Aydın’da saklandığı evde polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı.

    Şüpheli Kemal C. (40) de Denizli'de otomobiliyle seyir halindeyken takibe alınıp, trafik ışıklarında düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Aydın ve Kütahya'da yaşlıları dolandıran 'sahte polisler' yakalandı

    KÜTAHYA'DAKİ YAŞLIYI 20 BİN TL DOLANDIRDILAR

    Kenan K.’nin üzerinden Kütahya'da yaşayan Mahmut D.’nin (86) adresi yazılı not bulundu. Bunun üzerine Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Mahmut D.'nin de 20 bin lira değerindeki altının şüpheliler tarafından aynı yöntemle alındığı belirlendi.

    Mahmut D., polise altınlarının incelendikten sonra kendisine verileceğini söyledi.

    ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kenan K. tutuklanırken, Kemal C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Aydın ve Kütahya da yaşlıları dolandıran sahte polisler yakalandı #1

    Aydın ve Kütahya da yaşlıları dolandıran sahte polisler yakalandı #2

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