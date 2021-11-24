Asker uğurlamak üzere çıktığı yolda kaza yapan araç sürücü, tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 1 kişi ağır yaralandı.

Saat 15.30 sıralarında, İzmir-Ankara D-300 karayolu Kula Küçük Sanayi Sitesi kavşağında kaza meydana geldi.

Afyon'dan Aydın'a asker uğurlamak için yola çıkan Recep Demir idaresindeki 47 AAJ 014 plakalı otomobil, Uşak'tan İzmir yönüne seyir halinde iken aynı yönde seyreden Selçuk Yenidünya idaresindeki 34 DLM 015 plakalı tıra arkadan çarptı.

BAŞINDAN DARBE ALDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun sağ tarafındaki toprak alanda durabildi. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan Emine Demir, (49) başına aldığı darbe ile ağır yaralandı. Ağır yaralı Demir, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmasının ardından önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Aydın'a asker uğurlamasına giderken kaza: 1 ağır yaralı VİDEO









TRAFİK NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D-300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan tır ve otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından karayolu yeniden normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



