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Aydın'da dilenci, kendisine para vermeyen kadını bıçakla yaraladı

Aydın'da dilenci, kendisine para vermeyen kadını bıçakla yaraladı Nazilli ilçesinde lokantada Serap Güçlü, yanına gelen ve para isteğini geri çevirdiği dilenci Hayriye K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sağ bacağından yaralanan Güçlü hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli kadın ise kısa sürede yakalandı.