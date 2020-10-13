Aydın'da 1 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti

Kuşadası ilçesinde Özel Gözde Hastanesi’ne sahte alkol şüphesiyle getirilen şahıs kurtarılamadı.

Sahte alkolden ölümler devam ediyor. Bu sefer sahte alkolden hayatını kaybeden kişi İzmir'den Aydın'a getirilen bir vatandaş.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde İzmir’in Torbalı ilçesinde yoğun bakım ünitelerinin dolu olması sebebiyle ambulansla Kuşadası’na getirilen 54 yaşındaki A.Y., metil alkol ile sahte içki içtiği şüphesiyle yoğun bakıma alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu ağır olan A.Y., Kuşadası Özel Gözde Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



