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    Aydın'da 100 kaçak göçmen kurtarıldı

    Kuşadası ve Didim ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 100 kaçak göçmen kurtarılarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
    • DHA
    • 22.06.2021 - 08:53
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    Aydın'da 100 kaçak göçmen kurtarıldı

    Aydın Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Haziran saat 14.15 sıralarında Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı.

    Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 51 kaçak göçmeni kurtardı.

    Aynı gün içerisinde saat 18.25 sıralarında Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini alındı.

    AYNI GÜN İÇERİSİNDE 100 GÖÇMEN KIYIYA ÇIKARILDI

    İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 49 kaçak göçmen kurtarıldı.

    Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Aydın da 100 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Aydın da 100 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    Aydın da 100 kaçak göçmen kurtarıldı #3

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