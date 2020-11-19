Mahalleli çocuğun çığlıklarının ardından polisi arayarak yardım isterken, gözaltına alınan babanın serbest kaldığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da iki gün önce bir esnaf tarafından dövüldükten sonra yere çarpılan küçük çocuğun yaşadığı şiddet hafızalardan henüz silinmezken, benzer bir görüntü de Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Z.K., yaramazlık yaptığı iddiasıyla 11 yaşındaki oğlu H.K.'ye oklavaya vurmaya başladı.

MAHALLELİ ÇIĞLIKLARINI DUYDU

Baba Z.K., korkudan balkona kaçan oğlunun peşinden gelip, burada da oklavayla dövmeye devam etti.

Küçük çocuğun çığlık seslerini duyan mahalleli, yaşanan şiddeti cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Aydın’da 11 yaşındaki oğlunu oklavayla öldüresiye dövdü ViDEO





“BABA VURMA”

Öldüresiye dayak yiyen küçük çocuk, annesinden yardım istedi ama adam balkona çıkmak isteyen eşine de engel oldu.

Aldığı darbelere dayanmayan H.K.'nin ‘baba vurma’ diye seslendiği duyuldu.

SERBEST KALDI

Mahallelinin ihbarı üzerine eve gelen polis, Z.K.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Z.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.