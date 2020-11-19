Dolar
7.721
0.0648%
Euro
9.1645
0.1562%
Altın
1863.38
-0.3705%
Borsa
1294.72
0%
G. Altın
462.049
-0.4483%
Bitcoin
138025.5
1.0111%
EXEN Coin
12.37
0.32%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Aydın’da 11 yaşındaki oğlunu oklavayla öldüresiye dövdü

    Mahalleli çocuğun çığlıklarının ardından polisi arayarak yardım isterken, gözaltına alınan babanın serbest kaldığı öğrenildi.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 08:19
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 08:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın’da 11 yaşındaki oğlunu oklavayla öldüresiye dövdü

    Şanlıurfa'da iki gün önce bir esnaf tarafından dövüldükten sonra yere çarpılan küçük çocuğun yaşadığı şiddet hafızalardan henüz silinmezken, benzer bir görüntü de Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşandı.

    Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Z.K., yaramazlık yaptığı iddiasıyla 11 yaşındaki oğlu H.K.'ye oklavaya vurmaya başladı.

    MAHALLELİ ÇIĞLIKLARINI DUYDU

    Baba Z.K., korkudan balkona kaçan oğlunun peşinden gelip, burada da oklavayla dövmeye devam etti.

    Küçük çocuğun çığlık seslerini duyan mahalleli, yaşanan şiddeti cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

    Aydın’da 11 yaşındaki oğlunu oklavayla öldüresiye dövdü ViDEO



    “BABA VURMA”

    Öldüresiye dayak yiyen küçük çocuk, annesinden yardım istedi ama adam balkona çıkmak isteyen eşine de engel oldu.

    Aldığı darbelere dayanmayan H.K.'nin ‘baba vurma’ diye seslendiği duyuldu.

    Aydın’da 11 yaşındaki oğlunu oklavayla öldüresiye dövdü #1

    SERBEST KALDI

    Mahallelinin ihbarı üzerine eve gelen polis, Z.K.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Z.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    Aydın’da 11 yaşındaki oğlunu oklavayla öldüresiye dövdü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir