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    Aydın'da 11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kayberken, cinayet zanlısının 11 yıl önce aynı yerde bir kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı.
    • DHA
    • 24.08.2020 - 07:28
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    Aydın'da 11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi

     

    Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Arslanlı Mahallesi kahvehaneler mevkisinde, aralarında daha önceden husumet olan Ali E. ile Yasin B. karşılaştı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Ali E., iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla Yasin B. ve yanındakilere ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Yasin B. ile kavgayı ayırmak isteyen Hasan Kuruoğlu'na isabet etti.

    Şüpheli Ali E. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Aydın da 11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi #1

    KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN YARALI KURTARILAMADI

    Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Hasan Kuruoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yasin B.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    11 YIL ÖNCE AYNI YERDE YİNE CİNAYET İŞLEMİŞ

    Öte yandan, cinayet şüphelisi Ali E.'nin 2009 yılında da aynı adreste çıkan kavgada Yasin B.'nin yakını Muzaffer Balcı'yı tabancayla vurarak öldürdüğü öğrenildi.

    Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Aydın da 11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi #2

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