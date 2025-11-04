Abone ol: Google News

Aydın'da 12,5 yıl hapisle aranan şahıs, pazarda yakalandı

Efeler ilçesindeki Salı Pazarı’nda yakalanan ve hakkında 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 21:06
Aydın’da, Nazilli 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 6 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö. isimli şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

SALI PAZARINDA YAKALANDI, TUTUKLANDI

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, C.Ö. Efeler ilçesindeki Salı Pazarı içerisinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

