Aydın'da 12,5 yıl hapisle aranan şahıs, pazarda yakalandı

- Aydın'da 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan C.Ö., Efeler ilçesindeki Salı Pazarı'nda yakalandı.
- Gözaltına alınan şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.
- C.Ö. cezaevine gönderildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Aydın’da, Nazilli 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 6 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö. isimli şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
SALI PAZARINDA YAKALANDI, TUTUKLANDI
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, C.Ö. Efeler ilçesindeki Salı Pazarı içerisinde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.