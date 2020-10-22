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    Aydın'da 13 yaşındaki kıza mektup yazan zanlı cinsel istismardan tutuklandı

    Kırtasiye işleten 61 yaşındaki bir zanlı, 13 yaşındaki kız öğrenciye mektup yazarak tacizde bulundu. Tacizi, küçük kızın ablası ortaya çıkardı.
    • İHA
    • 22.10.2020 - 09:20
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    Aydın'da 13 yaşındaki kıza mektup yazan zanlı cinsel istismardan tutuklandı

    Aydın’ın Didim ilçesi Efeler Mahallesi'nde kırtasiye işleten 61 yaşındaki E.G., 13 yaşındaki bir kız öğrenciye aşk mektubu yazdı.

    E.G.'nin çocuğa iletmek istediği mektup, kızın ablası tarafından ele geçirildi ve durum polise bildirildi.

    TUTUKLANDI

    13 yaşındaki kız çocuğu ailesiyle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu. E.G. emniyet güçlerince gözaltına alındı.

    Zanlı, 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Aydın da 13 yaşındaki kıza mektup yazan zanlı cinsel istismardan tutuklandı #1

    Aydın da 13 yaşındaki kıza mektup yazan zanlı cinsel istismardan tutuklandı #2

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