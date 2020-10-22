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- Aydın'da 13 yaşındaki kıza mektup yazan zanlı cinsel istismardan tutuklandı
Aydın'da 13 yaşındaki kıza mektup yazan zanlı cinsel istismardan tutuklandı
Kırtasiye işleten 61 yaşındaki bir zanlı, 13 yaşındaki kız öğrenciye mektup yazarak tacizde bulundu. Tacizi, küçük kızın ablası ortaya çıkardı.
- İHA
- 22.10.2020 - 09:20
Aydın’ın Didim ilçesi Efeler Mahallesi'nde kırtasiye işleten 61 yaşındaki E.G., 13 yaşındaki bir kız öğrenciye aşk mektubu yazdı.
E.G.'nin çocuğa iletmek istediği mektup, kızın ablası tarafından ele geçirildi ve durum polise bildirildi.
TUTUKLANDI
13 yaşındaki kız çocuğu ailesiyle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu. E.G. emniyet güçlerince gözaltına alındı.
Zanlı, 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.