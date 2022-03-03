Euro
15.69
1.19%
Dolar
14.11
1.56%
Altın
871.08
0.24%
Borsa
1986
0.82%
Bitcoin
617.200
0.07%
BTXN Coin
36.32
-2.26%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Aydın'da 14 yaşındaki öğrenci kamyonetin altında can verdi

    Didim ilçesinde kamyonetin çarptığı 14 yaşındaki lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 03.03.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 15:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da 14 yaşındaki öğrenci kamyonetin altında can verdi

    Aydın'ın Didim ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde kaza yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Geyik'e (14), yola çıktığı esnada A.G. yönetimindeki kamyonet çarptı.

    Kaza sonrası kamyonet sürücüsü durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç sürücüsünün olaydan sonra fenalık geçirdiği öğrenildi.

    Aydın da 14 yaşındaki öğrenci kamyonetin altında can verdi #1


    İlginizi Çekebilir

    Rusya, Herson'u ele geçirdi
    Dünya

    Rusya, Herson'u ele geçirdi

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!

    Demet Akbağ'ın yakışıklı oğlu Ali'nin son haline bakın! 'Maşallah' demeden geçmek imkansız...
    Medya

    Demet Akbağ'ın yakışıklı oğlu Ali'nin son haline bakın! 'Maşallah' demeden geçmek imkansız...

    Görüş Bildir