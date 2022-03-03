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- Aydın'da 14 yaşındaki öğrenci kamyonetin altında can verdi
Aydın'da 14 yaşındaki öğrenci kamyonetin altında can verdi
Didim ilçesinde kamyonetin çarptığı 14 yaşındaki lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- İHA
- 03.03.2022 - 14:59
- Güncelleme : 03.03.2022 - 15:14
Aydın'ın Didim ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde kaza yaşandı.
Edinilen bilgiye göre Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Geyik'e (14), yola çıktığı esnada A.G. yönetimindeki kamyonet çarptı.
Kaza sonrası kamyonet sürücüsü durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç sürücüsünün olaydan sonra fenalık geçirdiği öğrenildi.