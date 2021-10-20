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- Aydın’da, 16 yaşındaki Boran Sönmez’i öldüren lise öğrencisi tutuklandı
Aydın’da, 16 yaşındaki Boran Sönmez’i öldüren lise öğrencisi tutuklandı
- DHA
- 20.10.2021 - 08:49
- Güncelleme : 20.10.2021 - 09:28
Aydın’ın Kuşadası ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Kuşadası Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Z.K. ile 10'uncu sınıf öğrencisi Boran Sönmez (16) arasında, okulda bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Okul çıkışında da süren tartışma sonrası Z.K. ile Sönmez, 18 Ekim günü saat 14.00 sıralarında, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki şehirler arası otobüs terminalinde karşılaştı.
SÖNMEZ’İ GÖĞSÜNDEN YARALADI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Z.K., cebinden çıkardığı bıçakla Boran Sönmez'i göğsünden yaralayıp kaçtı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, Boran Sönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olay sonrası kaçan Z. K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Z.K, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.