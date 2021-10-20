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    Aydın’da, 16 yaşındaki Boran Sönmez’i öldüren lise öğrencisi tutuklandı

    Kuşadası ilçesinde 16 yaşındaki Boran Sönmez’i kavga sırasında göğsünden yaralayıp ölümüne neden olan lise öğrencisi Z.K., tutuklandı.
    • DHA
    • 20.10.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 09:28
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    Aydın’da, 16 yaşındaki Boran Sönmez’i öldüren lise öğrencisi tutuklandı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Kuşadası Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Z.K. ile 10'uncu sınıf öğrencisi Boran Sönmez (16) arasında, okulda bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Okul çıkışında da süren tartışma sonrası Z.K. ile Sönmez, 18 Ekim günü saat 14.00 sıralarında, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki şehirler arası otobüs terminalinde karşılaştı.

    SÖNMEZ’İ GÖĞSÜNDEN YARALADI

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Z.K., cebinden çıkardığı bıçakla Boran Sönmez'i göğsünden yaralayıp kaçtı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, Boran Sönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Olay sonrası kaçan Z. K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Z.K, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Aydın’da, 16 yaşındaki Boran Sönmez’i öldüren lise öğrencisi tutuklandı #1

    Aydın’da, 16 yaşındaki Boran Sönmez’i öldüren lise öğrencisi tutuklandı #2

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