Aydın'da 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım

Aydın'da 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım

Aydın'ın Efeler ilçesindeki gişelerde meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan Onur Bengi, 15 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanıyor.

Aydın-İzmir yolu gişelerinde 5 Şubat'ta meydana gelen olayda, Aydın'dan İzmir yönüne giden 46 yaşındaki Ali İlkimen yönetimindeki otomobil, başka bir aracın sıkıştırması sonucu otoyol gişelerine çarptı.

Kazada araç içinde sıkışan sürücü ile 66 yaşındaki Havva Ovacıklı, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. 66 yaşındaki Mehmet Ovacıklı ve 44 yaşındaki Davut Özkan ise yaralandı.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Polis, kazanın ardından otoyol gişelerindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden ölen Ali İlkimen'in kullandığı otomobili gişeye yanaştığı sırada yan taraftan gelen Onur Bengi'nin kullandığı otomobilin sıkıştırdığı, kazanın da bu nedenle meydana geldiği belirlendi.

Gişelerde cinayet gibi kaza VİDEO

EVİNDE YAKALANDI

Kazaya neden olan otomobilin kısa süre durduktan sonra İzmir yönüne doğru gittiği tespit edildi. Polis, plakası tespit edilen otomobil sürücüsü Bengi'yi evinde gözaltına aldı.

Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bengi hakkında, 'birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet' vermek suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

DURUŞMAYA SEGBİS SİSTEMİYLE KATILDI

Davanın görülmesine bugün başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Onur Bengi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kazada yaralanan Davut Özkan ve Mehmet Ovacıklı ise duruşmada, tekerlekli sandalyeleriyle yerlerini aldı.

Kazada ölen Ali İlkimen'ın kızı Sema İlkimen ile sanık Bengi'nin yakınları ile avukatları da duruşmaya katıldı.

"ÇOK PİŞMANIM"

2 kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Onur Bengi savunmasında, gelen aracı fark etmeyip, kazaya neden olduğunu belirtip, "Çok pişmanım." dedi.

Mağdur yakınları ise şikayetçi olduklarını ve adaletin yerini bulmasını istedi. Sanığın dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

"İSTEDİĞİ KADAR PİŞMAN OLSUN"

Kazada ölen Ali İlkimen'in kızı 23 yaşındaki Sema İlkimen, "Sanık, duruşmada, 'Pişmanım' dedi. İstediği kadar bana pişman olduğunu söylesin. Benim tarafımdan kesinlikle böylece bir şey kabul edilemez. İyi niyetli düşünmeye çalışıyorum. Kötü düşünmek istemiyorum. Onun da 2 çocuğu var. Onun için de üzülüyorum. Pişmanım demesi acımı hafifletmeyecek. Adalet yerini bulsun istiyorum. Bulacağına da inanıyorum. Şu an elimizden gelen bu yapabileceğimiz başka bir şey yok." diye konuştu.



















