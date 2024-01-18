Aydın'ın Germencik ilçesi Selatin Tüneli'nde Vasıf S. (38) yönetimindeki otomobil, aynı istikamette giden tıra çarptıktan sonra sürüklendi.
Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan amcası Bayram S. (63) yaralandı.
Zincirleme kaza oldu
Kazada otomobile çarpan tır yolun bir kısmını trafiğe kapatırken kazayı gören sürücülerin yavaşladığı sırada arkasından gelen diğer sürücüler ise bu araçlara çarptı.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı ise tüneldeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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