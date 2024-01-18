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Aydın'da 2 kişinin yaralandığı tünel içerisindeki zincirleme kaza kameraya yansıdı

Aydın'da 2 kişinin yaralandığı tünel içerisindeki zincirleme kaza kameraya yansıdı Aydın'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazaya diğer araçların da karışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Tüneldeki güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada 2 kişi yaralandı.