Aydın'da 23 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Didim'de Deniz Çınar'ın cansız bedenine rastlandı. Sırtında kesici alet yarası olan Çınar'ın, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Aydın'ın Didim ilçesinde şüpheli bir ölüm yaşandı.

Akyeniköy Mahallesi'nde kurulan semt pazarına saat 04.00 sıralarında gelen pazarcılar, yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görüp, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SIRTINDA KESİCİ ALET YARASI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, sırtında kesici alet yarası bulunan kişinin, hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Jandarma ekipleri, ölen kişinin, bir demir doğrama atölyesinde işçi olarak çalışan Deniz Çınar olduğunu tespit etti.

Çınar'ın, olayın meydana geldiği Pınar Sokak'taki evlerinde dedesi ve ninesi ile birlikte yaşadığı öğrenildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Deniz Çınar'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



