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Aydın'da 24 yıl hapis cezasıyla aranan firari kadın yakalandı

Aydın'da 24 yıl hapis cezasıyla aranan firari kadın yakalandı

Tırnakçılık, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından hakkında 13 dosyası olan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari kadın suçlu, yakalanarak gözaltına alındı. Firari kadın, tutuklandı.