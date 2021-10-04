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    Aydın'da 24 yıl hapis cezasıyla aranan firari kadın yakalandı

    Tırnakçılık, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından hakkında 13 dosyası olan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari kadın suçlu, yakalanarak gözaltına alındı. Firari kadın, tutuklandı.
    • DHA
    • 04.10.2021 - 07:18
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    Aydın'da 24 yıl hapis cezasıyla aranan firari kadın yakalandı

    Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Denizli ve Muğla'da; birçok tırnakçılık, dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan 13 dosyası bulunan M.A. adlı kadının Efeler ilçesinde olduğunu tespit etti.

    24 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPSİ VARDI

    Harekete geçen ekipler, 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

    TUTUKLANARAK, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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