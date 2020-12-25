Aydın'da 3 gündür kayıp olan kadın, yol kenarında bulundu

Cep telefonu sinyaliyle bulunan kadın, 3 kişinin kendisini kaçırıp bir evde 3 gün alıkoyduğunu, şüphelilerin uyumasını fırsat bilip kaçtığını söyledi.

Aydın'ın Çine ilçesinde hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Aytaç Karabulut'un eşi Emir Karabulut, ana sınıfına giden 5 yaşındaki kızının okuldaki eşyalarını almak için evden çıktı.

Emir Karabulut uzun süre dönmeyince, eşi aramaya çıktı.

Eşinin okula da gitmediği öğrenen Aytaç Karabulut, polise kayıp başvurusunda bulundu.

BİTKİN HALDE BULUNDU

Polis, 3 gündür aranan Emir Karabulut'un dün akşam saatlerinde cep telefonuna ulaştı.

Cep telefonu sinyalinden yola çıkan polis, genç kadını ilçe merkezine 12 kilometre mesafedeki kırsal Dereli Mahallesi yakınlarında, yol kenarında bitkin halde buldu.

'3 ADAM ALIKOYDU'

Emir Karabulut polisteki ifadesinde, kızının okuluna gitmek için evden çıktıktan bir süre sonra sokakta tanımadığı 3 kişi tarafından kaçırıldığını ve 3 gün boyunda bir evde alıkonulduğunu söyledi.

'UYUMALARINI FIRSAT BİLİP KAÇTIM'

Karabulut, ifadesinde kendisini kaçıran kişilerin uyumasını fırsat bilip, el konulan cep telefonunu da alarak kaçtıktan sonra bitkin halde kaldığını belirtti.

Polis, Karabulut'un ifadesinden yola çıkıp, kendisini kaçırdıklarını iddia ettiği 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.







