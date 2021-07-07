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    Aydın’da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Lastik bot içerisinde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 35 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 07.07.2021 - 09:25
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    Aydın’da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

    İhbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye hareket etti.

    Lastik bot içerisinde bulunan 35 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

    İL GÖÇ İDARESİ YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

    Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen göçmenler, kıyıya çıkarılmalarının ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

    Göçmenler, İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

    Aydın’da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

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