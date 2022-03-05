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    Aydın’da 40 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

    Hakkında 3 suçtan kesinleşmiş 40 yıl 21 ay hapis cezasıyla aranan zanlı, kaldığı evde polis ekiplerince yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
    • DHA
    • 05.03.2022 - 17:34
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    Aydın’da 40 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

    Aydın’ın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'tehdit', 'göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'kasten öldürme' suçlarından hakkında 40 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Veysel Keleş'in (44) ilçede olduğunu belirledi.

    Polis, başlattığı çalışmayla Keleş'in adresini tespit etti.

    OPERASYONLA YAKALANDI

    Bayraklıdede Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda yakalanıp Keleş yakalandı.

    Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel Keleş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Aydın’da 40 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı #1


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