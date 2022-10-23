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    Aydın'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

    Kuşadası'ndan Yunanistan’a geçmeye çalışan 43 düzensiz göçmen ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalanarak, adli işlem süreçleri başlatıldı.
    • 23.10.2022 - 10:51
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    Aydın'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Kuşadası'nın Sisam adasına geçmeye çalışan 43 düzensiz göçmen kaçmaya çalışırken yakalandı.

    Olayla ilgi adli işlem yapıldı

    Yakalanan düzensiz göçmenleri getirdiği tespit edilen organizatör F.H. yakalanarak gözaltına alınırken diğer organizatör olduğu tespit edilen A.A. ile ilgili yakalama çalışması başlatıldı.

    Olayda kullanılan 1 adet araç da ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

    43 düzensiz göç, Göç İdaresine gönderilecek

    İHA'nın haberine göre, yakalanan 43 düzensiz göçmen ise işlemlerinin bitmesinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

    Aydın da 43 düzensiz göçmen yakalandı #1


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