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    Aydın’da, 43 kaçak göçmen yakalandı

    Didim ilçesinde durdurulan şüpheli bir kamyonetin kasasından 43 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi’ne gönderildi.
    • 03.10.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 17:02
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    Aydın’da, 43 kaçak göçmen yakalandı

    Aydın’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Didim ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Akyeniköy Mahallesi’nde şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu.

    AA’nın haberine göre; kamyonetin kasasında 43 kaçak göçmen çıktı.

    Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

    Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla kamyonetin sürücüsü O.P. de gözaltına alındı.

    Kaçak göçmenler, işlemin ardından Aydın İl Göç İdaresi’ne gönderildi.

    Aydın’da, 43 kaçak göçmen yakalandı #1


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