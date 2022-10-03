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- Aydın’da, 43 kaçak göçmen yakalandı
Aydın’da, 43 kaçak göçmen yakalandı
Didim ilçesinde durdurulan şüpheli bir kamyonetin kasasından 43 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi’ne gönderildi.
- 03.10.2022 - 17:00
- Güncelleme : 03.10.2022 - 17:02
Aydın’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Didim ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Akyeniköy Mahallesi’nde şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu.
AA’nın haberine göre; kamyonetin kasasında 43 kaçak göçmen çıktı.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla kamyonetin sürücüsü O.P. de gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, işlemin ardından Aydın İl Göç İdaresi’ne gönderildi.