Aydın'da 46 iş yeri yangında kül oldu

Aydın'da 46 iş yeri yangında kül oldu

Prefabrik olduğu öğrenilen çarşıda çıkan yangın kısa sürede büyürken, 46 iş yeri alevlere teslim oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Bayraklıdede Mahallesi'nde 48 işyerinin bulunduğu prefabrik çarşıda yangın çıktı.

Alevler, restoran, kafeterya ve hediyelik eşya dükkanlarındaki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede yayıldı.

ZOR SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle uzun uğraşlar sonucu çarşının hem bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.

46 İŞ YERİ KÜL OLDU

Yangında, 46 iş yeri kullanılmaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



























