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    Aydın'da 7 ay önce denizde kaybolan Mesut Çobanoğlu'nun cesedi Yunanistan kıyısında bulundu

    Didim ilçesinde 7 ay önce girdiği denizde kaybolan Mesut Çobanoğlu'nun cansız bedeni Yunanistan kara sularında bulundu.
    • DHA
    • 24.02.2022 - 03:05
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 03:06
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    Aydın'da 7 ay önce denizde kaybolan Mesut Çobanoğlu'nun cesedi Yunanistan kıyısında bulundu

    Aydın'ın Didim ilçesinde geçen yıl 9 Ağustos günü Cennet Koy mevkisine gelen Mesut Çobanoğlu, iddiaya göre eşi Sabriye Çobanoğlu ile telefonla görüşmesinde denize gireceğini söyledi. Geç saate kadar eve dönmeyen ve telefonla ulaşılamayan Çobanoğlu'nun sailesi durumu polise bildirdi.

    OTOMOBİLİ VE ELBİSESİ BULUNDU

    Cennet Koy mevkisine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, Çobanoğlu'na ait otomobil ve elbise bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizde yaptığı arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı.

    Aydın da 7 ay önce denizde kaybolan Mesut Çobanoğlu nun cesedi Yunanistan kıyısında bulundu #1

    ACI HABER, 7 AY SONRA YUNANİSTAN'DAN GELDİ

    Çobanoğlu için arama çalışmaları sürerken, yaklaşık 7 ay sonra acı haberi geldi. Yunanistan kara sularında bir erkek cesedinin bulunduğu, yapılan incelemede ise cesedin Çobanoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

    Yunanistan makamları ile yapılan görüşmelerin ardından Çobanoğlu'nun cenazesi, Aydın'ın Söke getirildi. Çobanoğlu'nun cenazesinin bugün Söke’de toprağa verileceği öğrenildi.

     

     

    Aydın da 7 ay önce denizde kaybolan Mesut Çobanoğlu nun cesedi Yunanistan kıyısında bulundu #2

    Aydın da 7 ay önce denizde kaybolan Mesut Çobanoğlu nun cesedi Yunanistan kıyısında bulundu #3


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