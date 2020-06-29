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    Aydın'da 9 gün önce kazada yaralandı: Bugün vefat etti

    Motosiklet kazasında ağır yaralanan Huri İpek'in, yaşam mücadelesi bugün sona erdi.
    • DHA
    • 29.06.2020 - 14:41
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    Aydın'da 9 gün önce kazada yaralandı: Bugün vefat etti #1

    Didim'de kasksız bindiği motosikletle kaza yapınca olay yerinde arkadaşını kaybeden Huri İpek Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı.

    19 Haziran günü gece 01.30 sıralarında Selvi Caddesi'nde kontrolsüz olarak araç kullanan 22 yaşındaki Mehmet Onat, yolcu minibüsüne çarptı.

    KASKSIZ YOLCULUK ACIYLA BİTTİ

    Kask takmadıkları belirlenen Mehmet Onat ve arkasındaki Huri İpek yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle Onat olay yerinde hayatını kaybederken, Yıldırım  ise ağır yaralandı.

    9 GÜN DİRENEBİLDİ

    Didim Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Huri İpek Yıldırım, yoğun bakım ünitesinde 9 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün kaybetti.

    CENAZE MEMLEKETE GÖNDERİLDİ

    Kızlarının vefat haberini alan acılı aile, yasa boğuldu. Yakınları tarafından alınan cenaze, defnedilmek üzere Yıldırım'ın memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

    Aydın'da 9 gün önce kazada yaralandı: Bugün vefat etti #2

    Aydın'da 9 gün önce kazada yaralandı: Bugün vefat etti #3

    Aydın'da 9 gün önce kazada yaralandı: Bugün vefat etti #4

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