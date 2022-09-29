Aydın'da 90 düzensiz göçmen yakalandı

Söke ilçesinde park halindeki kamyondan inerek kaçan göçmenlerden 90'ı yakalandı. Diğer göçmenler de aranıyor.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde park halindeki kamyondan bir grubun inerek kaçtığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

90 kaçak göçmen yakalandı

AA'nın aktardığına göre; ekipler, cadde ve sokaklara kaçan aralarında çocukların da bulunduğu 90 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kamyon sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor.