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    Aydın'da 90 düzensiz göçmen yakalandı

    Söke ilçesinde park halindeki kamyondan inerek kaçan göçmenlerden 90'ı yakalandı. Diğer göçmenler de aranıyor.
    • 29.09.2022 - 05:33
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    Aydın'da 90 düzensiz göçmen yakalandı

    Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde park halindeki kamyondan bir grubun inerek kaçtığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

    90 kaçak göçmen yakalandı

    AA'nın aktardığına göre; ekipler, cadde ve sokaklara kaçan aralarında çocukların da bulunduğu 90 yabancı uyrukluyu yakaladı.

    Düzensiz göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Kamyon sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor.

    Aydın da 90 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Aydın da 90 düzensiz göçmen yakalandı #2

    Aydın da 90 düzensiz göçmen yakalandı #3


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