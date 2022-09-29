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Aydın'da 90 düzensiz göçmen yakalandı
Söke ilçesinde park halindeki kamyondan inerek kaçan göçmenlerden 90'ı yakalandı. Diğer göçmenler de aranıyor.
- 29.09.2022 - 05:33
Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde park halindeki kamyondan bir grubun inerek kaçtığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
90 kaçak göçmen yakalandı
AA'nın aktardığına göre; ekipler, cadde ve sokaklara kaçan aralarında çocukların da bulunduğu 90 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kamyon sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor.