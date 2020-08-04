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    Aydın'da ağaçlık arazide yangın çıktı

    Efeler ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının olduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
    • AA
    • 04.08.2020 - 04:06
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    Aydın'da ağaçlık arazide yangın çıktı

    Aydın'ın Efeler ilçesi İmamköy mevkisinin üst kesimlerinde zeytin ve incir ağaçlarının olduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

    İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin 4 helikopter, 1 uçak ve 16 arazözle çalışma yürüttüğü yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına yayılmaması için çaba sarf ediliyor.

    Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı da kentin 17 ilçesinden destek alarak söndürme çalışmalarına katıldı.

    Aydın'da ağaçlık arazide yangın çıktı VİDEO


    Aydın'da ağaçlık arazide yangın çıktı #1

    VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR

    Havanın kararmasıyla yangına müdahale sadece karadan devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.

    Zeytin ağaçları yanan 75 yaşındaki Zeliha Yıldız, "Ben bu ağaçlara çok emek verdim. 50 senelik emeklerim gitti. Mahvoldum, yandım." dedi.

    Yangın, bölgenin önemli geçim kaynaklarından incir ve zeytin ağaçlarının yer aldığı yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili oluyor.

    Aydın'da ağaçlık arazide yangın çıktı #2

    Aydın'da ağaçlık arazide yangın çıktı #3

    Aydın'da ağaçlık arazide yangın çıktı #4

    Aydın'da ağaçlık arazide yangın çıktı #5

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